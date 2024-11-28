Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Enerji İşbirliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Yeni Enerji İşbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji alanında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacağını belirtti. Bu durum, Türkiye ve Umman arasındaki enerji işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Erdoğan, Umman ile yapılacak olan bu işbirliği sayesinde Türkiye'nin enerjide çeşitlendirme hedeflerine bir adım daha yaklaşacağını ifade etti. Bu anlaşmanın, Türkiye'nin enerji güvenliğini artırmada büyük öneme sahip olacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.