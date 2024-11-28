Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Umman arasındaki ticaret ilişkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, iki ülkenin mevcut ekonomik potansiyelini yansıtacak şekilde ticaret hacmini ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye-Umman Ticaret Hacmi

Bu hedefin, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini güçlendireceğine işaret eden Erdoğan, ticari ilişkilerin her iki taraf için de faydalı olacağını vurguladı. Türkiye'nin Umman ile olan bağlarının daha da derinleşmesini sağlamak için çeşitli adımlar atılacağını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.