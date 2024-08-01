Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vatan Savunması Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde ortaya çıkan yayılmacı emellerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Milli Çıkarlar ve Vatan Savunması

Bu açıklama, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve milli çıkarlarını korumak konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkenin geleceği için her türlü önlemi almaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, vatandaşlara güvence verdi.