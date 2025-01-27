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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vesayet ve Demokrasi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri sokağa çağıranlara karşı uyarılarda bulundu, vesayet ve hukuksuzluğa karşı dik durduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vesayet ve Demokrasi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı konuşmada ülke gündemindeki önemli konulara değindi. "Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık" diyerek, Türkiye'nin demokratik duruşunu vurguladı.

Gençlere Yönelik Mesajlar

Erdoğan, ayrıca gençlerin sokağa çağrılması konusuna dikkat çekerek, "Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle gençlere yönelik sorumlu bir tavır sergileyerek, barışçıl bir diyaloğun önemini bir kez daha hatırlattı.

Bu açıklamalar, Türkiye'de demokrasinin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına atılan önemli adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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