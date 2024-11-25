Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denetim Genelgesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz." dedi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun teftiş ve rehberlik faaliyetlerini daha disiplinli hale getireceğinin altını çizen Erdoğan, böylelikle kamu hizmetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını pekiştireceklerini belirtti.

Kabine Toplantısında Değerlendirilen Konular

Toplantıda, çalışma-sosyal güvenlik, dış politika ve iç güvenlik gibi pek çok konu ele alındı. Ayrıca, bakanlıkların 2025 yılı bütçeleri üzerinde de görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Erdoğan, bütçe sürecine büyük önem verdiklerini ve geçen yıl boyunca yapılan faaliyetlerin yanı sıra gelecek hedeflerini de milletle paylaştıklarını vurguladı.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkesi

Erdoğan, “Halkımızdan gizlimiz, saklımız yoktur.” diyerek, “Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz yoktur.” açıklamasında bulundu. Hükümetin şeffaflık ilkesine bağlı kaldığını belirten Erdoğan, muhalefetten gelen eleştirilere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Hizmetin Etkin ve Verimli Olması Önceliğimiz

“Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek herkesin görevidir.” diyen Cumhurbaşkanı, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinin esas olduğunu vurguladı. Kamuoyunda oluşan denetim zafiyeti algısıyla mücadele edeceklerini belirten Erdoğan, hiçbir devlet görevlisinin hukuktan muaf olamayacağını ifade etti.

Kapsamlı Düzenlemeler Geliyor

Erdoğan, "Bir süredir milletimizden gelen şikayetler üzerine yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına yönelik cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız silahlara karşı da kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriyoruz." diyerek, bu konularda net bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Denetim konusunu düzenleyen genelgeyi yürürlüğe koyuyoruz.” ifadeleriyle, siyasi iradenin halkın hizmetinde olduğuna vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.