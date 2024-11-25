DOLAR
34,54 -0,16%
EURO
36,28 -0,92%
ALTIN
2.921,46 2,81%
BITCOIN
3.294.658,68 1,49%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denetim alanında yeni bir genelgeyi yürürlüğe koyacaklarını açıkladı. Kamu hizmetlerinde şeffaflık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denetim Genelgesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz." dedi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun teftiş ve rehberlik faaliyetlerini daha disiplinli hale getireceğinin altını çizen Erdoğan, böylelikle kamu hizmetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını pekiştireceklerini belirtti.

Kabine Toplantısında Değerlendirilen Konular

Toplantıda, çalışma-sosyal güvenlik, dış politika ve iç güvenlik gibi pek çok konu ele alındı. Ayrıca, bakanlıkların 2025 yılı bütçeleri üzerinde de görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Erdoğan, bütçe sürecine büyük önem verdiklerini ve geçen yıl boyunca yapılan faaliyetlerin yanı sıra gelecek hedeflerini de milletle paylaştıklarını vurguladı.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkesi

Erdoğan, “Halkımızdan gizlimiz, saklımız yoktur.” diyerek, “Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz yoktur.” açıklamasında bulundu. Hükümetin şeffaflık ilkesine bağlı kaldığını belirten Erdoğan, muhalefetten gelen eleştirilere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Hizmetin Etkin ve Verimli Olması Önceliğimiz

Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek herkesin görevidir.” diyen Cumhurbaşkanı, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinin esas olduğunu vurguladı. Kamuoyunda oluşan denetim zafiyeti algısıyla mücadele edeceklerini belirten Erdoğan, hiçbir devlet görevlisinin hukuktan muaf olamayacağını ifade etti.

Kapsamlı Düzenlemeler Geliyor

Erdoğan, "Bir süredir milletimizden gelen şikayetler üzerine yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına yönelik cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız silahlara karşı da kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriyoruz." diyerek, bu konularda net bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Denetim konusunu düzenleyen genelgeyi yürürlüğe koyuyoruz.” ifadeleriyle, siyasi iradenin halkın hizmetinde olduğuna vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
2
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Mahkumların Dörtte Birinde Uyuz Salgını
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
4
Kırgızistan'da Tehdit Mektubu Gönderen Şahıs Gözaltında
5
Yarasalar Ekolokasyon ile İşitme Kaybına Hızla Uyum Sağlıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Zorbalığa 'Eyvallah' Etmeyiz
7
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit: 'Aranan Eleman' Modeliyle Geleceği Şekillendiriyoruz

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı