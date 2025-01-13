Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Doğum Yardımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımının 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Bu adım, ailelerin mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Doğum Yardımı Miktarı Artıyor

Yapılan açıklamada, doğum yardımı miktarının artışının, ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesine yönelik bir destek unsuru olduğu vurgulandı. Erdoğan, bu uygulamanın, Türkiye'nin geleceği olan çocukların daha sağlıklı bir ortamda büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.