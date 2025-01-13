Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Doğum Yardımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen doğum yardımını 5 bin liraya yükseltti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Doğum Yardımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımının 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Bu adım, ailelerin mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Doğum Yardımı Miktarı Artıyor

Yapılan açıklamada, doğum yardımı miktarının artışının, ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesine yönelik bir destek unsuru olduğu vurgulandı. Erdoğan, bu uygulamanın, Türkiye'nin geleceği olan çocukların daha sağlıklı bir ortamda büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
2
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
4
İsrail, Batı Şeria'da 372 Yasa Dışı Konut İnşasını Onaylama Hazırlığında
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile İlişkileri Güçlendiriyor
6
Kayseri'de 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
7
Narin Güran Cinayetiyle İlgili Didem Arslan'dan Korkunç İddia: Aile Biliyordu ama Sustu

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı