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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, para hırsıyla hareket eden fırsatçıların sistemine yönelik tehditlere karşı kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik olarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sistemin içten veya dıştan sabotajına karşı sert bir duruş sergiledi.

Önemli Mesajlar

Erdoğan, "Gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıların, içerden veya dışardan sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, bu tür eylemlere karşı mücadele kararlılığını dile getirdi. Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı, bu tür tehditlerin üstesinden gelmek için gereken önlemlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.

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