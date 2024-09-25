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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy ile Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin barış için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 04:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy ile Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy Görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış sağlamak adına arabuluculuk dahil olmak üzere her türlü destek ve kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu vurguladı.Barış İçin İşbirliği ve Destek

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması için Türkiye'nin çok yönlü katkılar sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

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