Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 40. Yaşını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK'in 40. yılı dolayısıyla konuşma yaptı, başarılar diledi ve Turgut Özal'ı andı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 40. Yaşını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK'in 40. Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "DEİK'in, 40 yaşın birikimiyle, tecrübesiyle, olgunluğuyla inşallah yoluna çok daha güçlü devam edeceğine inanıyorum. DEİK ailesine başarılarla dolu daha nice 40 yıllar diliyorum." dedi.

DEİK'in Geçmişi ve Geleceği

DEİK çatısı altında emek vermiş tüm iş insanlarına teşekkür eden Erdoğan, Türk ürünlerini dünyaya ulaştıranların katkılarına dikkat çekti. Ayrıca, ahirete intikal eden DEİK üyelerine de rahmet diledi.

Erdoğan, DEİK'in kuruluşuna öncülük eden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle anarken, "Merhum Özal, çok farklı bir başbakan ve cumhurbaşkanıydı. Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açmış, devrinin çok ötesinde hizmetlere imza atmış bir devlet adamıydı. Rabbim ondan razı olsun, mekanını inşallah cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

40 Yılın Başarıları

Erdoğan, DEİK'in 40 yıllık birikimi ve başarılarıyla birlikte 153 iş konseyi, 92 kurucu kuruluş ve 5 bine yakın üyesiyle devasa bir çınara dönüştüğünü belirtti. DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşmasına atıfta bulunarak, DEİK'in geleceği hakkında olumlu ifadelerde bulundu.

Konuşmasının devamında Erdoğan, DEİK'in 40. yılı dolayısıyla takdim ettikleri ödüllerin iş dünyasının rekabet gücünü artırmasını temenni etti. ''Başarılarıyla ilham veren, yeni yollar açan ustalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Genel kurul münasebetiyle tüm katılımcılara, iş adamlarımıza, DEİK üyelerine bir kez daha 'Yolunuz açık olsun.' diyorum.'' dedi.

Törende verilen ödüllerin, iş dünyası için yeni bir heyecan kaynağı olması bekleniyor.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'na katılarak konuşma yaptı.

