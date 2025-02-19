Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Demokrasi ve Özgürlükler Konusunda Sözü Olmayanlar Yasakların Kaldırılmasını İstemesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasakların kaldırılması için mahkemeye başvuran kişilere karşı eleştirilerini dile getirdi. Erdoğan, bu kişilerin demokrasi ve özgürlükler konusunda herhangi bir söz hakkına sahip olmadığını vurgulayarak, "Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların, bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz," dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Üzerine

Erdoğan, ülkede yürütülen demokrasi mücadelesinin önemine değinerek, yasakların kaldırılması adına atılan adımları savundu. Ayrıca, demokrasinin sağlıklı işlemesi için muhalefetin de sorumluluk taşıdığını belirtti.