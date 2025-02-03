Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgeleri Yeniden İnşa Edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi için yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Amacımız afetzede şehirlerimizi altyapısıyla, üstyapısıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle eskisinden daha görkemli hale getirmektir." diyerek, bu süreçte hem altyapının hem de üstyapının güçlendirileceğine dikkat çekti.

Bu projelerle birlikte, zarar gören şehirlerin yeniden inşası sırasında, tarihi ve doğal güzelliklerin de dikkate alınacağı belirtiliyor.

Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, hedef, felaketlerin yarattığı tahribatı geride bırakıp, vatandaşlara daha iyi bir yaşam alanı sunmak.