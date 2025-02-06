Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesi Yeniden Canlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki yenilenme sürecine dair umut veren açıklamalarda bulundu.

Deprem Sonrası Yeniden Doğuş

Erdoğan, deprem sonrası yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin gülüşleri, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Umutla Bakış

Bu sözler, deprem bölgesinin toparlanma sürecinin hızlandığını ve halkın yeniden umut dolu bir geleceğe doğru ilerlediğini göstermekte. Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi, yeniden büyüyen bir toplum ve genç neslin gülüşleri, bu sürecin en önemli sembollerinden biri olmayı sürdürüyor.