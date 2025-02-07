Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Bölgesinde 201 Bin Konutun Anahtarını Teslim Etti

Erdoğan, Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde deprem bölgesindeki ilerlemeleri değerlendirdi. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla yapılan anma programlarında, şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasının çekilip, anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Yıl Dönümünde Unutmadık

Erdoğan, anma programlarıyla hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını vurguladı. Adıyaman'daki etkinlikte hem depremzedelere yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ettiklerini hem de hayırseverlere plaket verdiklerini anlattı.

İnşaat Çalışmaları ve Hedefler

Son 2 yılda yapılan çalışmalar sayesinde 2,6 trilyon liralık kaynak kullanıldığını ifade eden Erdoğan, konutlar ve altyapı projeleriyle şehirlerin yeniden inşa edildiğini söyledi. İlk etapta 201 bin konut teslim edilirken, yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Muhalefete Eleştiriler

Erdoğan, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, depremin getirdiği zorluklar karşısında ülkenin tek vücut halinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, muhalefetin deprem konusundaki eleştirilerinin gerçek bir proje sunmadığını ifade etti.

Sonuç Olarak

Erdoğan, deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların uluslararası düzeyde takdir edildiğini vurgulayarak, yardım ve destek süreçlerinin devam edeceğini belirtti.