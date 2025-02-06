Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesinde Büyük İyileştirme Hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle bu bölgede yapılan çalışmalar, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı, büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede imza attık" dedi.

Bu ifadeleriyle, Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma sürecinde gerçekleştirdiği projelerin büyüklüğünü vurgulayan Erdoğan, bölgedeki inşaatların sadece fiziksel değil, duygusal bir iyileşme sürecini de kapsadığını ifade etti.