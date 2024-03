Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklara sahip çıkıyoruz, imkanları seferber ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet korumasındaki çocuklarla iftar programında yaptığı konuşmada, devletin anne ve baba rolünü üstlendiğini ve her çocuğun devletin sorumluluğu altında olduğunu vurguladı. Türkiye'nin sosyal devlet özelliği taşıyan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, her çocuğun iyi eğitim alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Devlet korumasında yetişen binlerce çocuğumuz bulunuyor. Kendim de anne ve babamı kaybetmiş biri olarak, aile özlemini hissediyorum. Bizim kültürümüzde devlet, hem anne hem baba gibidir, güvenli limanımızdır.

Bu çocuklar, 85 milyon vatandaşımızın ortak evlatlarıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık, bakımlarını üstlendik. Aileleri olmayan çocuklara bakım sağlayan aile bireylerini destekliyoruz. Aile ortamında büyüme şansı olmayan çocuklara da sahip çıkıyoruz.

Yurt sistemine son verdik ve onun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri siteleri modelini getirdik. 115 çocuk evi sitesinde çocuklarımız hayata hazırlanıyor. Ülke genelinde 1185 çocuk evimiz bulunuyor. 14 binden fazla çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Her bir çocuğumuz devletimizin sorumluluğu altındadır. Doğum anından itibaren sağlıktan eğitime kadar her ihtiyaçları için gece gündüz çalışıyoruz.

Her doğan çocuğumuzun her anında yanlarında olacağı bir sistem kurduk. İnsan, yaratılmışların en şereflisidir ve insanımıza sunduğumuz her hizmeti bu bilinçle yerine getiriyoruz. Türkiye, sosyal devlet özelliği yüksek bir ülkedir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz."