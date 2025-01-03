Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış Ticaret Açığında Önemli İyileşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Ticaret Açığı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış ticaret açığına ilişkin önemli veriler paylaştı. 2023 yılında 106,3 milyar dolar seviyesinde olan dış ticaret açığının, 2024 yılında 82,2 milyar dolara kadar indirildiğini belirtti.

İyileşen Ekonomik Göstergeler

Erdoğan, bu rakamların Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda atılan adımların bir sonucu olduğunu vurguladı. Bu gelişim, ülkenin dış ticaret dengesi açısından önemli bir iyileşmeyi işaret ediyor.

Ekonomi uzmanları, bu tür verilerin Türkiye'nin küresel ticaret arenasında daha rekabetçi konuma gelmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.