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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu, ne zaman hesaplara yatacak belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin TL’ye çıkarıldı. İkramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce ödenecek. Dul ve yetimler de hak ettikleri oranda ikramiye alacaklar.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu, ne zaman hesaplara yatacak belli oldu

EMEKLİLERE MÜJDE! BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM

Emeklilerin yüzünü güldüren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, 2 bin TL olan bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Bu sayede emekliler iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye almış olacaklar.

bayram

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERi YARGI PAKETİNE EKLENDİ 

Bayram ikramiyesine zam yapılmasını sağlayan teklif, 8. Yargı Paketi’ne eklenerek TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, emekli olan veya olacak herkes bu zammın faydasını görecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERiNİ EYT’LİLER DE ALACAK 

Sabah gazetesinin haberine göre, EYT’den emekli olanlar, eski emekliler veya ikramiye ödemesinden önce emeklilik başvurusu yapanlar da ikramiyeden yararlanacaklar. Dul ve yetimlere de hak ettikleri oranda ikramiye verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERi NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? 

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri de belli oldu. Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Bu nedenle ilk bayram ikramiyesi 9 Nisan’a kadar hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ise 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olacak. İkinci bayram ikramiyesi de 15 Haziran’a kadar ödenecek.

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltildi.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce ödenecek.

Dul ve yetimler bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetimler hak ettikleri oranda bayram ikramiyesi alacaklar.

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