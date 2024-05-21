Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Rumen vatandaşlarına Türkiye'de kimlikle dolaşma izni

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rumen vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rumen vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebilmelerini sağlayacak düzenlemenin hayata geçirildiğini duyurdu.



Stratejik Ortaklık Seviyesinden Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde 2011 yılında Romanya ile stratejik ortaklık seviyesine taşınan ilişkilerin, bugün imzalanan ortak bildiri ile Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesis edilmesiyle daha da güçlendirildiğini belirtti.

Ticaret Hacmi Hedefi 15 Milyar Dolar

Erdoğan, karşılıklı ticaret hacminin iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştığını ve hedeflerinin 15 milyar dolara ulaşmak olduğunu vurguladı. Türk şirketlerinin Romanya'ya yaptığı yatırımların 8 milyar dolara yaklaştığını da ekledi.

Enerji ve Savunma Sanayii İşbirliği

Enerji alanında işbirliğinin artırılması konusuna değinen Erdoğan, savunma sanayii ve askeri işbirliğinin de önemli bir ivme kazandığını belirtti. Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki olarak Romanya ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Terörle Mücadele ve Türk Tatar Toplumları

Terörle mücadelede Romanya'dan beklentilerini paylaşan Erdoğan, Türk ve Türk Tatar toplumlarını dostluk köprüsü olarak gördüklerini ve uyum içinde yaşamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bu konuda Rumen makamlarına teşekkür etti.

Kimlikle Seyahat Düzenlemesi

Erdoğan, Rumen vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat etmelerini mümkün kılacak düzenlemenin hayata geçirildiğini açıkladı. Bu düzenleme ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceği vurgulandı.

Uluslararası Sorunlar ve Gelecek Toplantılar

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinerek, uluslararası camianın bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bir sonraki toplantının Bükreş'te gerçekleştirileceğini duyurdu.