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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ile Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ile ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ile Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ile Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi ve dengeli hale getirilmesi için yapılacak çalışmaları ele aldıklarını açıkladı.

Erdoğan ve Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar verdiler.

Yıllardır Süren Tarihi Bağlar

Erdoğan, Endonezya'yı 2022'de G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğini hatırlatarak, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıldönümünde olduklarını belirtti. Erdoğan, bu iki ülke arasındaki tarihsel ve beşeri bağların 400 yıl öncesine dayandığını ifade etti.

Çeşitli Alanlarda Mutabakatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmelerde Filistin ve Suriye gibi güncel bölgesel meselelerin yanı sıra enerji, tarım, ticaret, savunma sanayisi, iletişim ve eğitim gibi alanlarda toplamda 13 mutabakat metninin imzalandığını duyurdu. Ayrıca, ekonomik ilişkilerin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Turizm ve Eğitim Alanında İşbirliği

Türkiye ve Endonezya'nın iki önemli turizm ülkesi olduğunu belirten Erdoğan, beşeri teması artırma gerektiğinin altını çizdi ve bayrak taşıyıcı havayolları aracılığıyla sefer sayılarının artırılmasına vurgu yaptı. 2022 yılında Endonezya'dan Türkiye'ye 203 bin, Türkiye'den Endonezya'ya ise yaklaşık 50 bin turistin geldiğini belirten Erdoğan, bu rakamların potansiyelin altında olduğunu kaydetti. Ayrıca, yaklaşık 5 bin Endonezyalı öğrencinin Türkiye'de eğitim almasının önemine dikkat çekti.

Uluslararası İşbirliği ve Filistin Meselesi

Erdoğan, Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilerini güçlendirmek adına Endonezya'nın desteğine güvendiğini ifade etti. Filistin meselesindeki duruşunu takdir ettiklerini vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşası konusundaki işbirliklerinin süreceğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in uzun süren saldırıları sonucunda meydana gelen maddi zararın 100 milyar dolara yaklaştığını ve bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, tüm bu istişarelerin ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

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