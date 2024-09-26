Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ekonomisinin gidişatı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, "Enflasyonu dizginlemeye başladık, kalıcı dezenflasyon süreci başlattık" dedi.

Enflasyon Sürecinde Olumlu Gelişmeler

Son dönemde enflasyonda gözlemlenen düşüşe dikkat çeken Erdoğan, "Ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz. Bu süreç hızlanarak devam edecek" ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar, ekonomi politikaları ve enflasyonla mücadele konusunda kamuoyunda oluşan güveni artırma amacı taşımaktadır.