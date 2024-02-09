Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin İsrail'in Nazileri aratmayan saldırıları ile karşı karşıya

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu, İstanbul'da 56 üye ülke temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Şişli'de bir otelde düzenlenen genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj ile katıldı.

Erdoğan, Gençlik Forumu'nun 2004 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte kurduklarını anımsatarak, "Başkanımızın ve ekibinin de gayretleriyle giderek adından daha fazla söz ettiriyor." dedi.

Erdoğan, İslam Gençlik Forumu'nun günümüzde Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap Yarımadası'na kadar uzanan bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleri yakından izlediklerini söyledi. Erdoğan'ın mesajında yer verdiği konu başlıkları ise şu şekilde:

MÜSLÜMAN GEÇNLERİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİNİ TAKDİR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 5. Genel Kurulu'na video mesaj ile katıldı. Erdoğan, Müslüman gençlerin birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayarak, forumun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Erdoğan, ayrıca Filistin davasında İslam ülkelerinin ortak tepki vermesi gerektiğini belirtti.

"2004 yılında tohumunu aziz gardaşım Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte attığımız Gençlik Forumu başkanımızın ve ekibinin de gayretleriyle giderek adından daha fazla söz ettiriyor. İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap Yarımadası'na kadar geniş bir coğrafyada, Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Müslüman gençlerin, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek özgüvenli yetişmeleri için geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştiren forumumuzu tebrik ediyorum"

İSRAİL NAZİLERİ ARATMIYOR

Erdoğan, Gazze'de İsrail'in yaptığı zulme karşı Filistinliler dayanışma içinde olduklarını ve İsrail'in suçlarının uluslararası alanda hesap vermesi için çalıştıklarını belirtti. İsrail güçlerinin yürüttüğü saldırılarda Nazileri aratmayan bir sivil katliamı yaşattığını vurgulayan Erdoğan masumların yaralanması, ibadethaneler, hastaneler, okullar gibi sivil alt yapılara yöneldiklerinie özellikle dikkat çekti.

"Müslüman gençler olarak sizlerin birlikte hareket etmenizin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri çoğu çocuk ve kadın, 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı."

ifadelerini kullanan Erdoğan İsrail'in sivil halk üzerinde canice katliamlar gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan bu saldırılarda orantısız güç kullanan İsrail güçlerine yönelik tepki verilmesi gerektiğini belirten bölgede zor durumda olan hastaların Türkiye'ye getirildiği gibi pek çok önemli adım atıldığını aktardı. İsrail'in savaş suçu işlediğine dikkat çeken Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil alt yapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının ülkemize getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attık. Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz"

SALDIRILARIN SONLANMASI İÇİN İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

İslam ülkeleri ile ortak görüşmeler yapıldığı ve Filistinlilere yönelik yürütülen soykırım niteliğindeki saldırıların son bulması yönünde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Ayrıca Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun da bu doğrultuda yürüttükleri çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Erdoğan,

"İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erince 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. " şeklinde konuştu. Ayrıca Erdoğan mesajında

Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin meselesinde her zaman gösterdiği kararlı ve etkin tutumu takdirle selamladığını belirterek, katılımcılardan ülkelerine selam iletmesini rica etti.