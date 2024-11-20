Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Dönüşü Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, Cumhur İttifakı'nın uyumu açısından kritik olarak nitelendirdi.

Erdoğan, "Bizim aramızda bir anlaşmazlık yok. Bu görüşme, Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliğimizi ve uyumumuzu pekiştirdi. Ana muhalefet, kendi partilerindeki sorunları örtbas etmek için bizlere iftira atıyor," dedi.

Amerika'nın Orta Doğu'daki Rolü ve Terörle Mücadele

Gazetecilerin, Amerika'nın Suriye'den çekilmesi ve PKK'ya yönelik desteğin kesilmesi konusundaki soruları üzerine Erdoğan, "Biz terör meselesini gündemimizden çıkarmayacağız. Sınırlarımızın ötesindeki tehditlere karşı kararlıyız. Suriye'nin kuzeyindeki istikrarsızlık, sadece Türkiye için değil, bölge için tehlike arz ediyor," şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Gücü

Devlet Bahçeli ile yaptıkları her görüşmenin, Cumhur İttifakı'nın amacını pekiştirdiğini belirten Erdoğan, "Kimse bizim ittifakımızı kendi çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Bizim ittifakımız, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bir birlikteliktir," dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi için attıkları adımları açıkladı. Eğitim, iş imkanı ve sosyal politikalarla dezavantajlı bölgelerde mağduriyetleri gidermeyi amaçladıklarının altını çizen Erdoğan, "Bu hedefimize ulaşmamıza az kaldı. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz," şeklinde ekledi.

Yolsuzluk ve Yerel Yönetim Eleştirileri

Ankara ve İstanbul'daki muhalefet belediyelerinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Biz konserlere karşı değiliz ama bütçelerin çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Yargı konuyla ilgili gereğini yapmalıdır," dedi.

FETÖ ile Mücadele

FETÖ'nün hala devlet içinde sızma girişimlerine devam ettiğini belirten Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz ve kritik hizmetlerde görev alacak personel ile ilgili denetimleri artırmalıyız. Tüm devlet kurumlarımızda bu konuda teyakkuz halindeyiz," diye vurguladı.

Ekonomik Hedefler

Enflasyonu kalıcı olarak düşürme hedefine vurgu yapan Erdoğan, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın alım gücünü artırmaktır. Gerektiğinde büyükbaş hayvan ithali yaparak kırmızı ete erişimi kolaylaştıracağız," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.