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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içinde, daima bu birliğinizi, beraberliğinizi süratlendirip, ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah..." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin yarın düzenlenecek Rize ve Trabzon il kongrelerine katılmak üzere Güneysu'ya geldi. Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı, makam aracından inip otobüsle kısa bir konuşma yaptı.

Bugün AK Parti'nin Samsun ve Ordu kongrelerini yaptıklarını kaydeden Erdoğan, yarın da Rize ve Trabzon kongrelerini tamamlayıp İstanbul'a döneceklerini açıkladı. Ana-baba yurdunda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, Güneysu'da vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret edeceğini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasına devam ederken, "Rabbim yar, yardımcımız olsun. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içinde, daima bu birliğinizi, beraberliğinizi süratlendirip... buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum, güveniyorum. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız," dedi.

Cumhurbaşkanı, hemşehrilerinin yazılı taleplerini alırken, çocuklara da oyuncak dağıttı. İlçe merkezinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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