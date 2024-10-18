DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
2.981,59 -0,96%
BITCOIN
2.326.689,2 -1,48%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harcamalarda Tasarruf Vurgusu Yaptı

Erdoğan, deprem harcamaları haricinde tasarruf bilincine dikkat çektiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harcamalarda Tasarruf Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında Türkiye'nin ekonomik durumu üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, deprem harcamaları dışında kalan her türlü harcamada tasarruf bilincinin ön planda tutulduğunu vurguladı.

Yapısal Reformlara Odaklanma

Erdoğan, konuşmasında ayrıca, tasarruf odaklı yaklaşımın ardından artık yapısal reformlarda mesafe kat etme zamanının geldiğini ifade etti. Bu bağlamda, ülke ekonomisinin daha sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla gerekli reformların hayata geçirileceği sinyalini verdi.

Tasarruf ve Reform İhtiyacı

Bu açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda atılacak adımların önemini ortaya koyuyor. Özellikle deprem sonrası harcamaların üstlenilmesi gereken yükümlülüklerin yanı sıra, diğer harcamalarda tasarruf bilincinin gelişmesi, ekonominin sağlam temeller üzerine oturtulmasına katkı sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor