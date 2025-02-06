Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay Havalimanı'nın Yeni Pisti Geniş Gövdeli Uçaklara Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Havalimanı'nda devam eden önemli projelere dikkat çekti.

Erdoğan, "(Hatay Havalimanı) 3 bin metre uzunluğundaki pistin yapım çalışmaları sürüyor, geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yeni pist ile Hatay'ın havacılık potansiyelinin artırılması ve bölgeye olan hava trafiğinin büyütülmesi hedefleniyor. Geniş gövdeli uçakların iniş yapabilmesi, Hatay Havalimanı'nın uluslararası arenada daha fazla yolcu ve kargo taşımacılığı yapma kapasitesini de artıracak.