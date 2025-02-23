Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Her Kesim Büyük Türkiye'nin Parçası''

Erdoğan, farklı toplumsal kesimlerin bugünkü Türkiye için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Her Kesim Büyük Türkiye'nin Parçası''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleştirici Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin toplumsal yapısını güçlendiren bir açıklamada bulundu. Erdoğan, ''Muhafazakarından Alevi'sine, Kürt'ünden Roman'ına'' diyerek, geçmişte dışlanan her kesimin bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Farklı Kesimlere Verilen Destek

Konuşmasında, Erdoğan, geçmişte geri planda kalmış toplumsal grupların bütünlüğü ve birliği için önemli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Türkiye'nin her kökeni, inancı ve yaşam tarzıyla zenginleştiğini ifade etti.

Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumsal barış ve uzlaşma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin çeşitliliği, birlikteliği pekiştirerek daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

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