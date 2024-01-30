Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir

AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez önündeki kalabalığa seslendi. Erdoğan, kongre merkezinin bin 166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları, kütüphaneler gibi bölümlerden oluştuğunu belirtti. Erdoğan, "İnşallah bundan sonra Siyaset Akademisi gibi eğitimlerimizi, istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz. Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır" dedi.

Erdoğan, kongre merkezinin açılışını kurdele keserek yaptı. Burada partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçim beyannamesini duyurdu. Erdoğan, demokrasili ülkelerde halkın ülkenin yönetimini üstlenen iktidarın meşruiyetinin seçimlerden geldiğini söyledi.

"Şayet bir ülkede halk, ister hükümet ister şehir düzeyinde olsun kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa orada demokrasiden söz edilemez. Geçmişte ülkemizde açık gizli sayım yöntemiyle demokrasi ile uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır. Ama bu seçimleri ne milletimiz ne de tarih milli iradenin tecelli vesilesi olarak görmemiştir. Demokrat Parti'nin, rahmetli Başbakan Menderes’in liderliğinde hükümete geldiği 1950 tarihi ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken satır başlıkları ise şu şekilde:

31 MART'TA DEMOKRASİ ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Erdoğan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ve 2023 Mayıs'ında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerinin ülke tarihindeki kritik dönüm noktaları olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlerin de bu tabloya benzer bir seyir izlediğini görüyoruz. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mali idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. İnşallah çok partili dönemin 15’inci belediye başkanlığı seçimini 31 Mart‘ta yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir. AK Parti’nin iktidara gelmesi, 28 Şubat postmodern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. "

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU İLE GELECEĞE

Erdoğan, 2023 seçimleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkenin geleceğini inşa ettiklerini, iç ve dış düşmanların Türkiye'yi zayıflatmak istediğini, ancak bunu boşa çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan, sözlerini doğrudan millete hitap ederek, vizyonlarını tüm şehirleri kapsayacak şekilde hazırladıklarını belirtti.

"Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerine, emperyalistlerin sinsi oyunlarına rağmen milletimizin emanetini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerde hep birlikte verdik. Allah’ın izniyle 31 Mart’a bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye Yüzyılı’nın bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart‘ta elde edeceğimiz netice ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir" dedi.

HALKA HİZMET HAKKA HİZMET DÜSTURU

Erdoğan, büyük hedeflere ulaşmak için çok çalışmak ve samimi olmak gerektiğini vurguladı. Erdoğan,

"Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz. ‘Halka hizmet Hakka hizmet’ düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk. Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık."

TÜRKİYE'NİN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ BEKLEYENLER VAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 2023 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkenin geleceğini inşa ettiklerini, iç ve dış düşmanların Türkiye'yi zayıflatmak istediğini, ancak bunu boşa çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan, sözlerini doğrudan millete hitap ederek, vizyonlarını tüm şehirleri kapsayacak şekilde hazırladıklarını belirtti.

Erdoğan konuşmasında 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti’nin seçim stratejisi ve söylemi hakkında ek bir parantez açtı. 2023 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkenin geleceğini inşa ettiklerini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu siyasi ve ekonomik sorunları, iç ve dış düşmanların saldırılar olduğuna dikkat çekti.

YENİ YAPILAN AK PARTİ KONGRE MERKEZİ TANITILDI



Kongre Merkezi binasının inşaatı biten AK Parti, binayı tanıttı. Binada çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi ile birlikte bin 166 kişilik kongre salonu ve 500 kişilik davet salonu yer alıyor.

TÜRKİYE YÜZYILINA UYGUN BİR ESER

AK Parti'nin yeni kongre merkezi binası Ankara'da tanıtıldı. Binanın Türkiye Yüzyılı'na uygun bir eser olduğu vurgulanan tanıtımda, AK Parti Kongre Merkezi binasının modern ve geleneksel yansımaları ortak şekilde aktardığı belirtiliyor. Özel bir mimari tasarım olan Kongre Merkezi'nde yerli malzemeler kullanılarak gelişmiş teknoloji ile işlendiği ifade ediliyor.

Binanın engellilerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığı ve 1.166 kişi kapasiteli toplantı salonuna sahip olduğu aktarılıyor. Davet salonu olarak tasarlanan alan ise 500 kişiye kadar uygun olduğu belirtiliyor. Ayrıca salonda odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesinin yer aldığı da alınan bilgiler arasında yer alıyor.

Kongre binası sıfır atık ilkesi doğrultusunda tasarlandığı ve atıkların geri dönüşüm ile gönderileceği söyleniyor. Öte yandan bina yapısı enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak şekilde tasarlanmış. Binada yer alan otopark bölümünde ise emisyonsuz araçlar ve elektrikli araçlar için özel olarak ayrıldığı belirtiliyor.