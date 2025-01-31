Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesine Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yer alan İbradı Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilçede bulunan Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, belediyeye yürüyerek geçti.

Vatandaşlarla Buluştu

Yürüyüşü sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

Belediye ile İlgili Görüşmeler

Erdoğan daha sonra İbradı Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kaymakam İbrahim Cem Deveci ile bir araya geldi. Ziyarette ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.