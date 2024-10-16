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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan, Barzani ile ilişkiler ve bölgesel işbirliğini ele aldı, ekonomik projelere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neçirvan Barzani'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul ederek, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kalkınma Yolu Projesi

Görüşme sırasında Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin, tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Bu projenin IKBY için de faydalı olacağı görüşündeydi.

Parlamento Seçimleri ve Türkmen Cephesi

Erdoğan, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek IKBY parlamento seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, Irak Türkmen Cephesi'nin de seçimlerde yer almasının kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.

Bölgesel Güvenlik ve Terörle Mücadele

Artan İsrail saldırganlığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki istikrar ve güvenliğe önem verdiğini dile getirdi. Irak yönetiminin ülkeyi çatışmanın dışında tutma çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Son olarak, Erdoğan, terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması için işbirliğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Irak'ın yanında olacağını söyledi.

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