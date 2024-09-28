Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Kanunu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Kanunu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte iklim kanununun gündeme geleceğini duyurdu. Bu yeni düzenleme ile birlikte sanayideki yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılacağına vurgu yaptı.

Yeşil Dönüşüm Süreci

Erdoğan, iklim kanununun sanayi alanındaki dönüşümü destekleyeceğini belirterek, "Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına bu adımları atıyoruz" şeklinde konuştu. Bu kanun, çevre dostu projelerin ve uygulamaların önünü açacak.