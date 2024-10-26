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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anahtar Teslim Törenindeki Vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 130 bin konut anahtar teslim töreninde terör, kardeşlik ve projeler hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anahtar Teslim Törenindeki Vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları’nda düzenlenen 130 bin konut anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne de emperyalizmin uşakları, bizim Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmamıza engel olamaz" ifadelerini kullandı.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Çabaları

Erdoğan, Hatay’ın eski halinden daha güzel ve modern bir şekilde yeniden inşa edileceğini vurguladı. "Bütün bu çalışmaları aynı anda yürütmek, sadece her baba yiğidin harcı değildir. Gelişmiş ülkelerin daha küçük afetlerde zorlandığını hepimiz biliyoruz," dedi.

Huzur ve Kardeşlik Mesajı

Türkiye’nin çeşitli etnik gruplarının bir arada kardeşçe yaşayacağını dile getiren Erdoğan, "Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hain girişimden yüksektir" şeklinde konuştu. Terör örgütlerinin Türkiye’yi aleyhine bir malzeme olarak kullanamayacağını belirtti.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekti

İsrail’in İran’a saldırısına da değinen Erdoğan, "Bu tür saldırılarla bölgesel çatışma çıkarmaya çalışıyorlar. Bu oyunlara gelinmemesi gerektiğini vurguladım" diye ekledi.

Anahtar Teslimi ve Tören Katılımcıları

Törenin ardından AFAD Başkanı ve TOKİ yetkilileri hak sahiplerine anahtarları teslim etti. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na canlı bağlantıda yeşillendirme konusunda uyarıda bulundu. Törene, çeşitli bakanlar ve AK Parti yetkilileri katıldı.

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