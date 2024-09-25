Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu Konuşması Hakkında Yalanlamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki İddialara Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabı üzerine yapılan eleştirileri yanıtladı.

Salonun Boş Olduğu İddiası Asılsız

DMM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kurulu'na hitabıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarına atıfta bulunularak ortaya atılan 'Konuşma esnasında salon boştu' iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dair görüntülerin incelendiğinde, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Propaganda Faaliyetlerine Dikkat Çekildi

Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerine yönelik yürüttüğü propaganda kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. DMM, bu tür dezenformasyonların hedef alındığını ve kamuoyunun bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.