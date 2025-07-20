Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Ziyareti F-16'larla Güçlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’ye F-16’lar Eşliğinde Varış Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne gerçekleştirdiği ziyarette, F-16 savaş jetleriyle desteklendi. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere adaya giden Erdoğan, önemli bir anı beraberinde getirdi.
Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümünde, bu tür bir hava desteği, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu özel uçak "TUR"a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu özel uçak "TUR"a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümünde, bu tür bir hava desteği, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu özel uçak "TUR"a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu özel uçak "TUR"a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.