Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Ziyareti F-16'larla Güçlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’ye F-16’lar Eşliğinde Varış Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne gerçekleştirdiği ziyarette, F-16 savaş jetleriyle desteklendi. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere adaya giden Erdoğan, önemli bir anı beraberinde getirdi.