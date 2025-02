Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan'a Resmi Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret, ülkenin medya kuruluşlarının gündeminde geniş yer buldu. Pakistan'ın önde gelen gazeteleri, Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili detaylı haberler yayımladı.

Medya Yansımaları

Dawn, The Express Tribune, The Nation, Daily Times ve Pakistan Observer gibi medya organları, Erdoğan'ın Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Associated Press of Pakistan (APP), iki ülke arasındaki anlaşmaları ve Erdoğan ile Şerif'in ortak basın toplantısındaki konuşmayı manşete taşıdı.

Ticaret Hacmi ve Anlaşmalar

Bu ziyaretin önemli detayları arasında, Türkiye ve Pakistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma taahhüdü ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan 24 anlaşma yer aldı. Erdoğan’ın adının F-8 kavşağını kapsayan önemli bir otoyol kesiminde yer alacağı kararı da dikkat çekti.

İşbirliği ve Yatırımlar

Dawn gazetesinde belirtilen habere göre, Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirileceği bir dönem başlatacağı ifade edildi. Ayrıca, Erdoğan’ın Türk yatırımcıları Pakistan’da daha fazla yatırıma teşvik edeceğine dair sözleri öne çıktı.

Gazze'nin Yeniden İnşası Üzerine İşbirliği

The Express Tribune gazetesinde, ziyaret sırasında Gazze'nin yeniden inşasına yönelik işbirliği çabalarının da ele alındığı vurgulandı. Erdoğan’ın, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu yinelediği belirtildi.

Karşılama Töreni ve Dostluk Vurgusu

Erdoğan'ın Pakistan'daki karşılaması, Daily Times tarafından manşete taşınarak, konvoyunun güzergahının iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ilişkileri ve dostluğu sergileyecek şekilde süslendiği kaydedildi. Pakistan Observer, İslamabad sokaklarının bayraklarla donatıldığını ve karşılanma anlarının sosyal medyada 'Dombra' şarkısı eşliğinde paylaşıldığını belirtti.

Bu ziyaret, Türkiye-Pakistan ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olurken, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma hedeflerini bir kez daha pekiştirmiştir.