Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Şehit Annesine Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubu Ardahan'da Şehit Annelerine Ulaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehit ailelerine gönderdiği ve "Terörsüz Türkiye" hedefini vurgulayan mektup, Ardahan'da şehit annesi Zeytun Kılıç'a teslim edildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 2010 yılında Van'da şehit olan Jandarma Komando Burhan Kılıç'ın aile ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ercan, Zeytun Kılıç ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Ercan, mektubun tesliminin ardından gerçekleştirdiği konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çekti. "Daha fazla ailelerimizin, annelerimizin inşallah gözleri yaşarmasın, canı yanmasın. Allah kimseye yaşatmasın inşallah. Huzur içerisinde ülkemiz daha nice güzel günler görsün." ifadelerini kullandı.

Ercan, şehit ailesinden dua da istedi: "Şehidimiz peygamberlerle komşu. Allah bizlere de onların şefaatini nasip etsin, cennetinde buluştursun. Şehitlerimiz bizim için, bu vatan için can feda etti."

Duygusal Anlar

Bu duygusal ziyarette, Ercan şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Zeytun Kılıç, bu hediyeleri öperek kabul etti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Benim kaderim böyle. Allah'a kurban olayım." dedi.

Tuğba Işık Ercan'a, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti Ardahan Kadın Kolları İl Başkanı Gülten Özdemir, AK Parti Ardahan Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Gök gibi isimler de eşlik etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (sağ 2), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Ardahan'da şehit annesi Zeytun Kılıç'a (sol 2) teslim etti. Van'da 2010'da şehit olan Jandarma Komando Burhan Kılıç'ın Ardahan merkeze bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan ailesini ziyaret eden Ercan, burada anne Zeytun Kılıç ile görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

