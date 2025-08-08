Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Şehit Annesine Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubu Mersin'de Şehit Annesine Ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin'de yaşayan şehit annesi Selime Bayer'e teslim etti.

Uygur, Tekirdağ’da 1988 yılında yaşanan bir silah kazası sonucu şehit düşen Jandarma Er Mehmet Bayer'in annesi Selime Bayer’i Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik mesajını içeren mektubu, duygusal bir atmosferde Selime Bayer'e takdim etti.

Daha sonra, Uygur, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz ile birlikte Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

