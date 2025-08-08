DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,44 0,29%
ALTIN
4.440,38 -0,07%
BITCOIN
4.741.047,32 0,56%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Şehit Annesine Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu, Mersin'de şehit annesi Selime Bayer'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur tarafından teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Şehit Annesine Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubu Mersin'de Şehit Annesine Ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin'de yaşayan şehit annesi Selime Bayer'e teslim etti.

Uygur, Tekirdağ’da 1988 yılında yaşanan bir silah kazası sonucu şehit düşen Jandarma Er Mehmet Bayer'in annesi Selime Bayer’i Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik mesajını içeren mektubu, duygusal bir atmosferde Selime Bayer'e takdim etti.

Daha sonra, Uygur, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz ile birlikte Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağ 3), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağ 3), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin'de şehit annesi Selime Bayer'e (sağ 2) teslim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağ 3), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sağ 3), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin'de şehit annesi Selime Bayer'e (sağ 2) teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış