Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam Varsa Türkiye Vardır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ve Türkiye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ın Türkiye açısından taşıdığı önemi dile getirdi. Erdoğan, "İslam varsa bayrak vardır, vatan vardır, hürriyet vardır, hepsinden öte İslam varsa Türkiye vardır" diyerek, dinin milletin kimliği ve varlığı üzerindeki etkisini vurguladı.

Önemli Vurgular

Erdoğan, konuşmasında İslam'ın birleştirici gücüne de dikkat çekti. Bu doğrultuda, milletin birlik ve beraberliğinin sağlanmasında İslam'ın rolünü belirtti.

Bu sözleriyle Türkiye'nin hem iç hem de dış politikadaki duruşunu pekiştiren Erdoğan, İslam’ın, Türkiye’nin bağımsızlığının ve özgürlüğünün temeli olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.