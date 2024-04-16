Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'e ses çıkarmayanlar İran'ı kınama yarışına girdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından gerçekleştirilen ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Türkiye'nin gündemindeki konuları değerlendiren Erdoğan, İran-İsrail gerilimi ve iç politikaya ilişkin konulara değindi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından jet yakıtı iddialarına sert tepki göstererek, bu iftirayı atanları asla unutmayacaklarını belirtti. Ayrıca, hafta sonunda yaşanan Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, devletin olayla ilgili ihmali olanları yargılayacağını ve tedbirlerin yoğunlaştırılacağını vurguladı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirerek, demokrasinin kazananının sandık olduğunu ifade etti. Erdoğan, seçim sonuçlarının Türk demokrasisi için bir zafer olduğunu belirterek, hükümetin gelecekte de demokrasi standartlarını yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

İran-İsrail gerilimine de değinen Erdoğan, İsrail'e ses çıkarmayanların İran'ı kınama yarışına girdiğini belirterek, gerilimin tek müsebbibinin Netanyahu yönetimi olduğunu ifade etti. Gazze'deki katliamları kınayan Erdoğan, Batı'nın çifte standartlı tutumunu eleştirdi ve Türkiye'nin Gazze'ye olan kardeşlik vazifesini yerine getireceğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları, iç ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.