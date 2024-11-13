Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail ile Ticaret ve İlişkileri Kestim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İsrail ile ticaret ve ilişkileri tamamen kestiklerini duyurdu. Erdoğan, "Biz İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta. Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız" diyerek kararlılığını vurguladı.

Filistin'e Destek Mesajı

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Filistin'e olan destek duruşunun bir göstergesi olarak değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in haklı davasında Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.