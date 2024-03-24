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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u 31 Mart'ta CHP'den "kurtarmak" gerekiyor!

AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; İstanbul'da Murat Kurum ile yeni bir dönem başlatacaklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u 31 Mart'ta CHP'den "kurtarmak" gerekiyor!

"AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde İstanbul'un önemine vurgu yaparak, 31 Mart'ta İstanbul'u CHP zulmünden kurtaracaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'un geleceği için AK Parti adayı Murat Kurum'la yeni bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.

erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, kendini İstanbul'un sahibi zannedenleri eleştirerek, "İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize." şeklinde konuştu. Son beş yılda İstanbul'da gerçekleştirilen hizmetlerin yetersiz olduğunu belirten Erdoğan, İstanbul'un kayıp yıllar yaşadığını dile getirdi.

Erdoğan, İstanbul'u bu kayıplardan kurtarmanın vicdan borcu olduğunu vurgulayarak, "İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece 'ben' diyenler var, diğer tarafta sadece 'İstanbul' diyenler var. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü biz başlatacağız." şeklinde konuştu.

 İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Gece gündüz demeden çok çalışacağız. Her yerde söylüyorum, İstanbul'daki hemşerilerinizi arayın ve inşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.

erdoğan

"Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor"

Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz.

"Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize.

İstanbul, son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok.

"Yarısı kayakta, yarısı tatilde"

Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor.

Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmadı, kalmıyor.

CHP'deki para sayma görüntüleri

Şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı bir izahını yapamadı. Maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık

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