Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Önemli Görüşmelerde Bulundu

Erdoğan ve Meloni Ortak Konuları Ele Aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ortadoğu ve Ukrayna konularına odaklandı.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta yapıldı. Açıklamada, görüşmenin merkezinde Orta Doğu’daki mevcut sıkıntılar ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile kalıcı barış arayışına dair ortak destek yer aldığı belirtildi.

İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Adımlar

Ayrıca, iki liderin, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda bir zirve ve İş Forumu düzenleme yönünde ortak bir istekleri olduğu ifade edildi.