Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya Gitti: Dördüncü Hükümetlerarası Zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak amacıyla özel uçak "TUR" ile İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı’ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İtalya'ya hareket etti.

Zirve kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alınması ve güncel bölgesel ile küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Ayrıca, zirve sırasında iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmek için çeşitli anlaşmaların imzalanması ve iş çevrelerinin katılımıyla bir iş forumu düzenlenmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda kendisini uğurlamaya gelenlere el salladı.