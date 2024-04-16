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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: "Özgür Özel'e kapımız açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine yanıt verdi ve öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu

Yayın Tarihi: 16.04.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: "Özgür Özel'e kapımız açık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin sorusuna, "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca, öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.

Erdoğan, diplomatik gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Tanzanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinin önemine değinen Erdoğan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yanı sıra yatırım fırsatlarını da görüşeceklerini belirtti. Ayrıca, Irak ziyaretiyle ilgili su meselesi başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını ve Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendirecek adımlar atacaklarını söyledi.

Erdoğan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin henüz net bir tarih olmadığını ancak en kısa sürede bu konunun netleşeceğini ifade etti

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