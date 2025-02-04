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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın İstihdamında Önemli Artışları Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın iş gücünde 429 bin, istihdamda ise 397 bin artış sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın İstihdamında Önemli Artışları Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın İstihdamında Önemli Artışları Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son bir yılda kadın iş gücünü 429 bin, kadın istihdamını ise 397 bin artırdıklarını belirterek, bu başarıların kadın iş gücüne katılma oranını 1,1 puan, kadın istihdam oranını da 1 puan yükselttiğini vurguladı.

Ulusal İstihdam Stratejisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Ulusal İstihdam Stratejisi'nin hazırlanmasında emek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve ekibini tebrik etti. Güçlü bir millet olmanın bilgi ve hikmet sahibi bireylerle mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, emeksiz hayallerin kurulamayacağına dikkat çekti.

İş Ahlakı ve Tarihsel Değerler

Toplantıda iş ahlakına da değinen Erdoğan, inanç ve medeniyet değerleri doğrultusunda çalışana ücretinin teri kurumadan verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin köklü bir gelenekle alın teri ve emek kültürünü yaşattığını belirten Erdoğan, bu geleneğin geleceğe taşınmasının hayati bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ekonomik Reformlar ve İstihdam Artışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana Türk ekonomisini üretim, yatırım, istihdam ve ihracat temelleri üzerine inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin çeşitli alanlardaki engellerini kaldırarak müreffeh bir ulus oluşturmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için çalışmanın şart olduğuna dikkat çekti.

İş Pozitif Programı ile Kadın İstihdamı

Erdoğan, 9 Şubat 2024 tarihinde başlattıkları İş Pozitif Programı ile bir yıl içinde 833 bin 366 kadını iş gücüne kazandırdıklarını açıkladı. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilen işbaşı eğitimi ve mesleki eğitim programlarından da binlerce kişinin yararlandığını belirtti.

TÜİK verilerine göre son bir yılda iş gücünün 925 bin arttığını ve istihdam sayısının 986 bin yükseldiğini söyleyen Erdoğan, işsizlik oranının ise %8,6 seviyesine gerilediğini bildirdi.

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