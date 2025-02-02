Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın Seçmenlerle İletişim Kurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Seçmenlere Dikkat Çeken Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin oy oranlarının beklenen seviyelerde olmamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, bu kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri, partinin kadın seçmenlerle olan iletişimini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Kadınların siyasi süreçteki rolünün önemine dikkat çeken Erdoğan, bu konuda daha fazla çaba göstermenin gerekliliğini ifade etti.