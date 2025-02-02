DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.532.405,54 2,49%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın Seçmenlerle İletişim Kurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy oranlarının düşük olmasının sebebi olarak kadınlara yeterince ulaşamadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın Seçmenlerle İletişim Kurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Seçmenlere Dikkat Çeken Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin oy oranlarının beklenen seviyelerde olmamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, bu kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri, partinin kadın seçmenlerle olan iletişimini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Kadınların siyasi süreçteki rolünün önemine dikkat çeken Erdoğan, bu konuda daha fazla çaba göstermenin gerekliliğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
2
Tekirdağ'da 5 Ton Hamsi Dağıtıldı: 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
3
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
4
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'den Açıklamalar: "Daha İyi Bir Kasımpaşa Gözlemleyeceğiz"
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadınlar, AK Parti'nin Başarısının Anahtarıdır'
6
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
7
Rusya, Ukrayna'nın Kursk'taki Okul Saldırısını Terör Eylemi Olarak Nitelendirdi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı