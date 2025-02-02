Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadınlar, AK Parti'nin Başarısının Anahtarıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, kadınların seçimlerdeki rolünün altını çizerken, 'şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir' dedi.

2028 Hedefi: Yüzde 50 Oy Oranı

Erdoğan, 2028 seçimlerinde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirti ve kadınların bu hedefin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamalarını istedi. 'Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir' diyen Erdoğan, çalışan kadınların siyasette büyük etken olduğunu vurguladı.

Kadınların Özgürlük Mücadelesi

Son gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan, günümüzde kadınların en fazla ezilen kesim olduğunu ifade etti. 'Batı’daki kadın hareketleri, kadını yok sayan anlayışa tepki olarak doğmuştur' diyerek, kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Aile Kurumuna Yönelik Tehditler

Erdoğan, aile kurumunun hedef alındığını belirterek, LGBT sapkınlığı gibi akımlara karşı çıkmanın zorlaştığını ifade etti. 'Küresel kültürün baronları bu sapkınlığı özendiriyor' diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu tür akımlarla mücadele etmekte kararlı olduğunu söyledi.

Milli ve Manevi Değerlerin Korunması

Erdoğan, aile yapısını korumanın ve cinsiyetleri insan olarak değerlendirmenin önemine dikkat çekerek, 'Erkeği erkek, kadını kadın olarak koruyup kollamak, önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturacaktır' dedi. Evlilik oranlarındaki düşüş ve boşanma oranlarındaki artışı eleştirerek, 'Tehlikeyi görmek için daha çarpıcı bir örnek aramaya gerek yok' ifadelerini kullandı.