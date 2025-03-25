Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliği Büyütme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Nefreti, husumeti ve öfkeyi değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözleri ile birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birlikte Daha Güçlü Olacağız

Erdoğan, sözlerine devam ederek, birlikte hareket etmenin ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Ülke olarak zorlukların üstesinden gelebilmek için dayanışma içinde olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, halkı bu doğrultuda harekete geçmeye çağırdı.