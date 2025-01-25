Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya'daki Otel Yangını Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya'daki Otel Yangını Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangın olayının ardından yargının yürüttüğü çalışmalara değinen Erdoğan, "Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde" dedi.

Yargının Görevi ve Sorumluluğu

Erdoğan, yargının bu tür olayların aydınlatılması konusundaki sorumluluklarının büyük olduğuna vurgu yaparak, halkın güvenliği ve adaletin tecellisi adına gereken tüm adımların atılacağını ifade etti.