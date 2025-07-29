Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Arasındaki Resmi Tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi bir törenle karşıladı. Tokayev'in makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde süvariler tarafından karşılandı ve protokol kapısına kadar eşlik edildi.

Tören sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin törende yerlerini almasının ardından, bando her iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar sergilendi ve 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tokayev'in Selamı ve İkili Görüşmeler

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Daha sonra, Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini takdim etti.

İkili görüşme için merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Tokayev, görüşmelerin ardından Türkiye ile Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin beşinci toplantısına başkanlık edecek.

Resmi Akşam Yemeği ve Anlaşma Töreni

Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Tokayev onuruna resmi bir akşam yemeği verecek ve Tokayev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.