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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Gazisinin Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı. Tören, Güneysu Merkez Camisi'nde düzenlendi.

Erdoğan, aynı zamanda komşusu olan Karslı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Muhammet Karslı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı.

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